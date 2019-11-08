طرق بسيطة تساعد المرأة على الاهتمام بنفسها

أميرة خالد(صدى):

قالت خبيرة التجميل منى اليماني ، إنه هناك طرقاً لاهتمام المرأة بنفسها ، حيث أن نظافة الجسد والبشرة يمنحان الجمال والرشاقة والأناقة، ويجعل المرهقة تشعر بالاستمتاع والطاقة الإيجابية، والتفاعل الحياتي السليم .

وأكدت منى ، أنه عليها الاهتمام بنظافتها الشخصية ، وذلك يكون من خلال الحفاظ على نظافة الجسم ونعومته عن طريق استخدام كريمات معدة لزيادة نعومة البشرة وترطيبها أو عن طريق عمل خلطة منزلية تعمل على زيادة نعومة جسمها .

وتابعت ، عليها الحرص على الاستحمام الدائم ، فمن المعروف أن أكثر ما يزعج الرجل ويجعله مصاباً بالفتور من زوجته هي رائحتها أي الرائحة التي تصدر من جسمها كرائحة العرق أو رائحة الإفرازات والتي غالباً ما تخرج من أماكن حساسة في جسدها، حيث يجب أن تحرص الزوجة على الاستحمام واستخدام المرطبات ومزيلات العرق، مما يجعلها أكثر ثقة في نفسها عند اقتراب زوجها منها.

كما يعتبر مظهر أظافر الزوجة من أكثر الأشياء التي يلاحظها الرجل بسهولة؛ فلذا يجب على الزوجة أن تكون شديدة الحفاظ على نظافة أظافرها والتخلص أولاً بأول من أي عوالق تعلق بها وقبل أن يلاحظها الزوج فيصيبه الفتور والاشمئزاز.

وعليها الاهتمام بنظافة أسنانها ، وذلك يكون من خلال زيارة الزوجة لطبيب الأسنان عند وجود عارض طبي أو في حالة عدم وجود عارض طبي تقوم باستخدام المنتجات التجارية مثل معاجين الأسنان للحفاظ عليها من التسوس والاصفرار أو حتى أن تقوم باستخدام الملح ووضعه على فرشاة الأسنان بدلاً من المعجون ويتم دعك أسنانها بها، حيث سيقوم الملح بإعطاء نفس نتائج المعجون الخاص بالأسنان.

الاعتناء بالملابس الشخصية والحرص على اختيار المناسب منها مع صفات الزوجة الجسمانية وأيضاً اختيار الألوان الجذابة والتي يحبها زوجها.