على متن زورق.. إحباط تهريب 100 طن متفجرات للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

نجحت قوات خفر السواحل اليمنية في إحباط محاولة تهريب 100 طن من المواد المتفجرة المتجة إلى مليشيات الحوثي في اليمن.

وتستخدم هذه المواد في صناعة الألغام والمتفجرات، وكانت على متن مركب بحري في البحر الأحمر.

وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت شحنات أسلحة ومعدات عسكرية كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران التي تتولى تهريب تلك المواد إليها بطرق مختلفة؛ وفق ما تؤكده مصادر استخباراتية يمنية.