على متن زورق.. إحباط تهريب 100 طن متفجرات للحوثيين
نجحت قوات خفر السواحل اليمنية في إحباط محاولة تهريب 100 طن من المواد المتفجرة المتجة إلى مليشيات الحوثي في اليمن.
وتستخدم هذه المواد في صناعة الألغام والمتفجرات، وكانت على متن مركب بحري في البحر الأحمر.
وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت شحنات أسلحة ومعدات عسكرية كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران التي تتولى تهريب تلك المواد إليها بطرق مختلفة؛ وفق ما تؤكده مصادر استخباراتية يمنية.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 8 ساعات
هذا يثبت بما لايدع مجال للشك ان الحوثيين سيواصلون الحرب في اليمن حتى اخر مقاتل
بعدها يهرب زعيمهم عبدالملك الحوثي إلى لبنان تحت رعاية حزب الله اللبناني أو يقتل..او يحكم اليمن الشمالي 40 عام قادمة
لذلك عودة جمهورية اليمن الديموقراطية واخذ مقعدها الدائم في الجامعة العربية والأمم المتحدة..امرا حتميا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86610 ] نشر منذ 8 ساعات
الحمد لله على افشال ماكانوا ناوينه من خراب ودمار للبلاد والعباد ..
عبدالله[ عدد التعليقات: 1305 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجيهم الاسلحه والذخيره في قوارب الاغاثه حقت الامم المتحده وتحت عين موظفي الامم المتحده.
والمبعوث الاممي يصرخ في كل مكان كلما اقترب تحرير ميناء الحديدة من الحوثيين.
ما هو السبب في منع الامم المتحدة للتحالف من تحرير الحديده؟