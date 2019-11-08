شاهد.. لبناني يرفض دفع ثمن وجبة ويطالب بخصم ثمنها من « السنيورة »

بيروت(صدى):

أثار عدد من الشباب في لبنان جدلا بعد أن تناولوا طعام في إحدى المطاعم بقيمة 180 ألف ليرة، وبعد ذلك رفضوا دفع الثمن، مطالبين بأن تكون الوجبة على حساب فؤاد السنيورة رئيس حكومة لبنان السابق.

وكتب أحد الشباب في النهاية على ورقة الحساب “ يا سنيورة خصمن من الـ11 مليارًا ” ، ورفض دفع قيمة السندويشات.

وجاء ذلك في إشارة إلى استجواب النائب العام المالي في لبنان لرئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة الخميس، بشأن سبل إنفاق 11 مليار دولار خلال رئاسته للوزراء.

هذا بينما أصدر مكتب السنيورة بيانًا ذكر فيه أن المبلغ بأكمله صرف في قنوات مشروعة.