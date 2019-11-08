شاهد.. لبناني يرفض دفع ثمن وجبة ويطالب بخصم ثمنها من « السنيورة »
أثار عدد من الشباب في لبنان جدلا بعد أن تناولوا طعام في إحدى المطاعم بقيمة 180 ألف ليرة، وبعد ذلك رفضوا دفع الثمن، مطالبين بأن تكون الوجبة على حساب فؤاد السنيورة رئيس حكومة لبنان السابق.
وكتب أحد الشباب في النهاية على ورقة الحساب “ يا سنيورة خصمن من الـ11 مليارًا ” ، ورفض دفع قيمة السندويشات.
وجاء ذلك في إشارة إلى استجواب النائب العام المالي في لبنان لرئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة الخميس، بشأن سبل إنفاق 11 مليار دولار خلال رئاسته للوزراء.
هذا بينما أصدر مكتب السنيورة بيانًا ذكر فيه أن المبلغ بأكمله صرف في قنوات مشروعة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86562 ] نشر منذ 52 دقيقة
ادفع ياسنيوره الميسوره والا هشموا راسك باالماسوره ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 19 دقيقة
هؤلاء اللصوص هم اتباع حزب الله اللبناني أو منظمة امل الشيعية.
هم من يكره رئيس الوزراء السنيورة من رموز الطائفة السنية.
فيصل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 دقيقة
لاتنسون المليادير المستقيل الحريري حرامي كبير