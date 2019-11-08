ضبط شابان اغتصاب قاصر تحت تهديد السلاح وهدداها بنشر الفيديو
أقدم شابان يبلغان 20 و21 عامًا من العمر، على اغتصاب فتاة قاصر وتهديدها بنشر شريط فيديو يوثق واقعة الاغتصاب.
وحققت الشرطة المغربية، في الحادثة التي وقعت بمدينة سطات، بعد بلاغ من الفتاة بشأن تعرضها للاغتصاب والابتزاز من قبل الجناة.
وأوضحت الفتاة في بلاغها، أن الحادثة وقعت تحتد تهديدها بالسلاح الأبيض من طرف أحد معارفها، فيما وثّق ذلك بجوّاله.
واستمعت الشرطة إلى أقوالهما، تمهيدًا لإحالتهما إل النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86611 ] نشر منذ 12 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, دامها جريمه وتهديد باالسلاح ، وجب قتلهما ..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44356 ] نشر منذ 11 ساعة
الله. يخيبهم