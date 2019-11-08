اسباب أرتفاع أسعار السيارات الكهربائية عن العادية

وكالات(صدى):

تٌعد السيارات الكهربائية أعلى سعرا مقارنة بسيارات الوقود العادي ، وليس فقط السعر الأعلى مرتبط مثلا بسيارات تسلا الكهربائية الرياضية ولكنه أيضا مرتبط بالسيارات الاقتصادية الصغير مقارنة بنفس فئتها من سيارات الوقود العادي .

وفي هذا الصدد كشف مختصون في السيارات عن الفارق في الاسعار بين السيارات الكهربائية ونظيرتها العادية :

– بطاريات السيارات الكهربائية : أول عامل يصنع فارق السعر يرتبط بالبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية هي بطاريات الليثيوم-أيون lithium-ion ، حيث تتميز هذه البطاريات بخفة وزنها وتخزينها للشحن لفترة أطول مقارنة ببطاريات الرصاص lead-acid التقليدية.

– مخاطر بطاريات الليثيوم : لايمكن أن نستبعد من حساباتنا أن هناك مخاطر ما لبطاريات السيارات الكهربائية لأن الليثيوم معدن خطير وشديد التفاعل، ولو تعرضت البطارية لعطب ما أو تم شحنها بجهد أعلى من المطلوب فقد يؤدي هذا الأمر الى اشتعالها أو انفجارها في بعض الحالات.

– حداثة تقنيات السيارات الكهربائية :ومن أهم أسباب ارتفاع ثمن السيارات الكهربائية أيضا التقنيات الحديثة المستخدمة في إنتاجها ولنا أن نعرف مثلا أنه اذا كانت شركات السيارات منذ بدء الصناعة قبل مايقرب من القرن والنصف قد أنفقت مئات المليارات في البجوث والتطوير ا أن هذه المليارات لو قسمناها على ملايين السيارات التي انتجت حتى اليوم سنجد الكلفة بسيطه .