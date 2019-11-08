المصارع غريفز: تجربتي بالمملكة استثنائية ورائعة

ماجد محمد(صدى):

أعرب المصارع الأمريكي المحترف، ومعلق اتحاد WWE، كوري غريفز، عن سعادته للذهاب إلى المملكة 4 مرات حتى الأن.

وقال المصارع إنه ينظم عروضًا مستمرة في المملكة منذ عرضه الأول في 2018، مؤكدًا على أن جميع العروض سارت بسلاسة.

وأضاف: المواطنون السعوديون يحبون عروض المصارعة كثيرًا، بعض المصارعين يخشون الذهاب إلى هناك ويفضلون البقاء في الولايات المتحدة، بسبب صورة ذهنية خاطئة وأستطيع أن أؤكد أنها خاطئة تمامًا.

ووصف تجربته في المملكة بالرائعة والاستثنائية وأنه تمتع بالعمل هناك، متابعًا: اسمحوا لي أن أقول إنه كان لدي تحفظات عند ذهابي للمرة الأولى للمملكة، لكن الآن ذهبت 4 مرات حتى الآن، وكانت تجربة رائعة، والسفر سهل وممتع، والأشخاص أيضًا كريمون للغاية.