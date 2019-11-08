الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة.

وتوععت الهيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك، المدينة المنورة، حائل، الجوف، القصيم، الشرقية.

في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كما يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.