أزمة قلبية تٌنهي حياة مشهور سناب « أبو محمد الراشد » الشهير بـ « الجنتل »

الرياض(صدى):

توفي أبو محمد الراشد، أحد مشاهير “سناب شات”، والملقب بـ “جنتل”، فجر اليوم الجمعة ، نتيجة إصابته بأزمة قلبية، حيث تم نقله لمستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة لتلقي العلاج اللازم إلا أنه فارق الحياة.

وأطلق عدد كبير من متابعي ومغردي تويتر، صباح اليوم وسم ” #ابومحمدالراشد ” متصدراً أكثر الوسوم تغريداً في المملكة ودول الخليج، ودعا الكثير من المتفاعلين مع الوسم للراحل، بالمغفرة والرحمة .

ويعتبر الراشد من أكثر مشاهير سناب شات في المملكة متابعة، وهو يعيش في القصيم، وأطلق على نفسه كينج الكيك وكينج سناب، وحصل على شهرة كبيرة في سناب شات نظراً لمقاطعه التي تحمل حساً فكاهياً .