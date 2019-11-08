حرس الحدود يُنقذ رضيعة أردنية من الغرق في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بقيادة حرس الحدود في المدينة المنورة، طفلة أردنية رضيعة من الغرف، رفقة أسرتها.

وصرَّح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة، العقيد نايف بن عبدالله العنزي، بأن فرقة البحث والإنقاذ المتواجدة بالموقع لاحظت محاولات والد الطفلة لإنقاذها.

وأضاف أن أفراد الدورية توجهوا فورًا إلى الموقع وتمت عملية الإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية للطفلة، ونقلها إلى المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية عن طريق إسعاف حرس الحدود لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ولفت العقيد العنزي، إلى خطورة ترك الأطفال والغفلة عنهم على الشواطئ للنزهة أو في المواقع المخصصة للسباحة دون متابعة ومراقبة من ذويهم، مطالبًا بعدم التردد في الاتصال لطلب المساعدة على هاتف الطوارئ رقم (٩٩٤).