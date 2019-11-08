رد قاسي من صلاح على منتقديه: لا أهتم بما تقولون

نواف السالم(صدى):

علق اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول على الانتقادات التي توجه إليه بعد إحرازه 5 أهداف فقطمنذ انطلاق الموسم الجاري في الدوري.

وقال صلاح في مقابلة مع شبكة ” سكاي سبورتس ” : لأكون صادقا، لا أهتم بما يتوقعه الناس مني. طالما أنني أحرز الأهداف والفريق يفوز”.

وتابع: لا يجب أن أهتم بما يتوقعه الناس مني. يمكن أن يضع ذلك ضغطا كبيرا عليك ويجعل أداءك سيئا. أنا أفعل ما أريد القيام به وأنا سعيد به.

وأضاف صلاح قبل مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة : كانوا يتحدثون عن سباق اللقب في ديسمبر من العام الماضي، عندما كنا في المقدمة بـ6 أو 7 نقاط، قائلين إن الأمر قد انتهى.

واسطرد: الأمر لم ينته بعد، إنها 3 مباريات (يمكن أن تسقط خلالها 9 نقاط). إذا كانت لديك فترة سيئة فربما تكون في ورطة مرة أخرى”، حسب تصريحات اللاعب الأعسر.

وأردف صلاح: “حتى لو فزنا فلا يزال الطريق طويلا، نحن في شهر نوفمبر فقط ومن السابق لأوانه الحديث عن الدوري”.