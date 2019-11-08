وصفة ماء الموز للمساعدة في خسارة الوزن

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التغذية ، يحتوي الموز على الكثير من الألياف وخصوصاً البكتين التي تساعد على الشعور بالشبع وبالتالي على عدم تناول كمية كبيرة من الطعام خلال الوجبات.

كما أنه يحتوي على النشاء الذي يمكن أن يحد من تخزين الدهون ، ولهذا من الممكن الاستعانة به من أجل خسارة الوزن على أن يتم في موازاة ذلك الاعتماد على نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ومن الوصفات التي يمكن تحضيرها باستخدام الموز والتي تساعد على حرق الدهون تلك التي تحتاج إلى 5 حبات موز وليترين من الماء ، حيث تغسل حبات الموز وتوضع في الماء على النار. وبعد أن يغلي الماء يترك على نار عادية لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة ثم على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

وعندما يبدأ القشر بالتمزق ينزع الخليط عن النار ويصفى الماء ويمكن تناوله خلال موعد الفطور وحفظ الكمية المتبقية في مكان بارد لمدة أسبوعين على الأكثر.