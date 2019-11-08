فورد إسكورت تعود لأسواق المملكة بتصميم أنيق

الرياض(صدى):

عادت سيارة إسكورت الجديدة كلياً ، للأسواق بالمملكة ، لتوفر للعملاء كافة المزايا التي لطالما اشتهرت بها مركبات فورد الموثوقة من قيمة متميزة وتصميم أنيق ومقصورة رحبة ومزايا السلامة الفائقة.

وتتميز مقدمة إسكورت بتصميمها الأنيق والدقيق والذي تبرز فيه الخطوط الأفقية، حيث تتوسط الشبك العلوي المصابيح الأمامية وتمتد خارجياً لتندمج بالمصدات الأمامية .

ويوفر تصميم المصابيح الأمامية ذات تفريغ عالي الكثافة (HID) للسائقين إضاءة مثالية، كما تضم السيارة مصابيح LED نهارية (DRL) .

وتوفر المصابيح الخلفية المزدوجة المدمجة والمفصولة عن مصابيح الضباب في الواجهة الخلفية تصميماً مفعماً بالتماثل والتوازن، في حين تعزز الواجهة الخلفية متعددة القطع جنباً إلى جنب مع الإطارات المتوفرة بقياس 17 إنش وهوائي زعنفة القرش من مظهر السيارة المتطور والعصري.

وقامت فورد بتزويد إسكورت بمحرك جديد بالكامل بقدرة 125 حصاناً ويولد عزم دوران قدره 150 نيوتن لكل متر وبسعة 1.5 لتر ويمتاز بخفته وقوته وكفاءة استهلاكه للوقود. فالسيارة الجديدة تقطع مسافة حتى 18.9 كم باللتر الواحد من الوقود .

كما حصلت إسكورت على تصنيف سيارة آمنة كلياً من فئة الخمس نجوم في برنامج تقييم اختبارات التصادم بفضل هيكلها المصنوع من البورون الصلب عالي القوة ومجموعة إضافات السلامة الشاملة بما في ذلك نظام التقييد المتقدم المزود بست وسائد هوائية.