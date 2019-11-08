« إصلاح ذات البين » بالخفجي تنهي نصف القضايا المحالة لها

نايف السالم(صدى):

أوضح محافظ الخفجي رئيس اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين محمد الهزاع، أن اللجنة استقبلت 22 قضية في شهر صفر من العام الحالي، وتمكنت اللجنة من الصلح في 50 % من القضايا التي وصلت، وجارٍ العمل على الصلح في باقي القضايا،

وأكد «الهزاع» أن تشكيل اللجنة قام من خلال رؤية عامة وهي نشر ثقافة التسامح بين الناس وفضل العفو تنازلا لوجه الله تعالى، وكذلك رسالة خاصة وهي بذل مساعي الإصلاح في القضايا الخلافية التي تقع بين الناس بكافة صورها .

وكانت اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بمحافظة الخفجي أقرت تقريرها الأول، حيث عقد الاجتماع الأول الذي نوقش فيه أهمية ودور الأعضاء البارز في دراسة القضايا والوقوف الميداني لحلها، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وإتاحة الفرصة لزيارة اللجان في المناطق و المحافظات الاخرى لتبادل الخبرات.