انتهاء قضية اغتصاب رونالدو.. رسميًا

نواف السالم(صدى):

أُسدل الستار على قضية النجم البرتغالي كريستايو رونالدو، مع الفتاة التي اتهمته بالاعتداء عليها جنسيًا في لاس فيغاس عام 2009.

وتمكن محامو رونالدو، من إسقاط الدعوى التي رفعتها الفتاة، إذ صرّح القاضي الأمريكي دانييل ألبريغتس الذي ينظر في القضية، بأن المراجعة الأولية لوثائق القضية دفعته إلى الاتفاق مع وجهة نظر محامي رونالدو بشان إغلاق القضية.

يذكر أن المعلمة وعارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا، كانت قد اتهمت رونالدو العام الماضي باغتصابها عام 2009، في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأمريكية، فيما أكد اللاعب أن العلاقة بين كانت بالتراضي، نافيا إقدامه على اغتصابها.