أمن الدولة: في هذه الحالة يوصف الشخص بأنه متطرف (فيديو)

نايف السالم(صدى):

سلطت الإدارة العامة لمكافحة التطرف التابعة لرئاسة أمن الدولة، اليوم الجمعة، الضوء على الوقت الذي يمكن أن يوصف الشخص فيه بأنه متطرف.

ونشرت مقطع فيديو توعوي حول التطرف، أبان أن التطرف هو مجاوزة الوسطية في تبني أي شيء أو رفضه.

وقالت تعليقا على الفيديو : يعد التطرف بكافة أشكاله آفة مجتمعية من المهم الحذر والتحذير منها. فهناك من يتشدد لمسائل بعينها وهناك من يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع وفريق ثالث يغالي في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن. كل هذه الأشكال تطرف مرفوض نتكامل لمكافحته.