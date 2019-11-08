بالتزامن مع إدراج الموسيقى في المناهج.. صورة قديمة لطلاب ابتدائية يعزفون بالمدرسة
بالتزامن مع اتفاق وزارتي الثقافة والتعليم، على إدراج الفن والموسيقى في المناهجم التعليمية، نشر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان صورة قديمة لقيام عدد من طلاب مدرسة ابتدائية بجدة بالعزف على عدد من الآلات الموسيقية أثناء حصة للموسيقى.
وأرفق الأمير بدر، الصورة بتعليق : “أيام جميلة.. ستعود”.
يذكر أن وزيرا الثقافة والتعليم، كانا قد عقدا أمس الخميس اجتماعاً في مقر وزارة الثقافة بالدرعية اتفقا خلاله مبدئياً على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المشتركة، ومن ضمنها إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي.
لللل[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 14 دقيقة
ظهر الفساد
حصنو اولادكم علموهم الدين ربوهم علي الاسلام والاخلاق الفضيله علموهم ماهو الحلال الذي احله الله وماهو الحرام الذي حرمه
هلالك الامه بالمترفين
قال تعالي… واذا امرنا ان نهلك امه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا….
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله وكفي هو ناصرنا ما لنا رب سواه اليه الشكوي والمشتكي