بالتزامن مع إدراج الموسيقى في المناهج.. صورة قديمة لطلاب ابتدائية يعزفون بالمدرسة

علي القحطاني(صدى):

بالتزامن مع اتفاق وزارتي الثقافة والتعليم، على إدراج الفن والموسيقى في المناهجم التعليمية، نشر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان صورة قديمة لقيام عدد من طلاب مدرسة ابتدائية بجدة بالعزف على عدد من الآلات الموسيقية أثناء حصة للموسيقى.

وأرفق الأمير بدر، الصورة بتعليق : “أيام جميلة.. ستعود”.

يذكر أن وزيرا الثقافة والتعليم، كانا قد عقدا أمس الخميس اجتماعاً في مقر وزارة الثقافة بالدرعية اتفقا خلاله مبدئياً على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المشتركة، ومن ضمنها إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي.