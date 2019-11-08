والد أنغام يُعلن وفاته بعد تصرفها في حفلها الأخير

القاهرة(صدى):

أثار والد المطربة أنغام، الملحن محمد علي سليمان، جدلا بعدد من المنشورات المؤثرة التي لفت فيها إلى أن أولاده يعتبرونه ميتًا.

وقال في منشور: : قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببًا في وجودهم أماتوني.. البقاء لله والحمدلله.

وأضاف في أخر : اكتشفت أنني لست وحدي أعلم أن تستعجلين ” دفني ” بل كل الناس الطيبين أفوض أمري إلى الله.

وجاء ذلك على خلفية تصرف أنغام في حفلها الأخير؛ بعد أن رفضت غناء أيّ أغنية من ألحان والدها في حفلها بدار الأوبرا، رٌغم مُطالبات الجمهور الذي تواجد بالحفل لها بغناء “الركن الهادي البعيد” لأكثر من مرة، إلا أنها تجاهلت طلبهم بشكل واضح، ما أكد أن أنغام كانت تحاول أنْ لا تقدّم أيّ أغنية من ألحان والدها.