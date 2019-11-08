شاهد.. مخمور يخلع باب الطوارئ في طائرة قبل إقلاعها بلحظات
أثار سائح مخمور، الارتباك والذعر على متن طائرة تايلندية قبل إقلاعها بلحظات، بعدما خلع باب الخروج الطارئ.
وتسبب تصرُّف السائح في هلع الركاب، وسارع موظفو أمن المطاربإسقاط الراكب أرضًا وتقييده واعتقاله.
وذكر مسؤولون في شركة الطيران التايلندية، أن الأضرار التي لحقت تساوي حوالي 20 ألف دولار، فيما فتحت تحقيقًا في الواقعة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86611 ] نشر منذ 12 ساعة
الخمر ام الخبائث .. كما اخبرنا رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم ..
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ..