لوشيسكو قبل لقاء أوراوا: لا نشعر بالخوف.. والمعيوف يؤكد جاهزية الهلال
اعتبر مدرب الهلال لوشيسكو ، اليوم الجمعة، إن مباراة غدا أمام أوراوا ستكون بمثابة شوط الأول والثاني سينتهي في اليابان مؤكدًا على بذل فريقه أقصى جهد لحسم اللقب مبكرًا.
وأضاف في مؤتمر صحفي: نحن سعداء كوننا في النهائي ونقوم بتشريف الهلال والسعودية، ستكون مباراة مهمة جداً غداً.
وتابع: جميع الاعتبارات وضعناها في لقاء الغد وسيكون أمامنا شوط ثاني في اليابان وندخل لقاء الغد متسلحين بعامل الثقه .
واستكمل: سنلعب بكامل تركيزنا غدًا، التفاصيل الصغيرة مهمة في هذه المباراة وقد تحسم اللقب
وأضاف: لا نشعر بالخوف، نحن هنا للإستمتاع وللإرادة القوية التي نشعر بها، إن كنا خائفين أو قلقين فلا يمكننا الحصول على شيء.
وأكد: نتائجنا مؤخراً ليس لها علاقه بمباراة الغد ، حضرنا جيداً للنهائي ونأمل في تحقيق نتيجة ايجابية.
واسطرد: غدا يتحدد مشاركة كنو مع الفريق وهو دخل التدريبات الجماعية لكن الهلال مجموعة وحدة ولايعتمد على لاعب.
وتابع: من جهتنا سنتعامل مع المباراة بالشكل الذي تستحقه من دون مبالغة وتهويل لها و الهلال نادي كبير في آسيا وله ثقله وأمر طبيعي أن يحقق هذه البطولة.
ومن جانبه قال عبدالله المعيوف حارس الهلال: جاهزين للمواجهة ومتأكدين بدعم كبير سنجده من جمهور الهلال.
وأضاف المعيوف: الحمدلله على تواجدنا في النهائي ، عملنا بشكل قوي منذ بداية البطولة .
واختتم حديثه في المؤتمر: نأمل بأن نخرج بنتيجة ايجابية ونحافظ على نظافة شباكنا، ونسعى لتحقيق اللقب.
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