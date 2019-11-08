لوشيسكو قبل لقاء أوراوا: لا نشعر بالخوف.. والمعيوف يؤكد جاهزية الهلال

نواف السالم - تصوير: عبدالعزيز حامدي(صدى):

اعتبر مدرب الهلال لوشيسكو ، اليوم الجمعة، إن مباراة غدا أمام أوراوا ستكون بمثابة شوط الأول والثاني سينتهي في اليابان مؤكدًا على بذل فريقه أقصى جهد لحسم اللقب مبكرًا.

وأضاف في مؤتمر صحفي: نحن سعداء كوننا في النهائي ونقوم بتشريف الهلال والسعودية، ستكون مباراة مهمة جداً غداً.

وتابع: جميع الاعتبارات وضعناها في لقاء الغد وسيكون أمامنا شوط ثاني في اليابان وندخل لقاء الغد متسلحين بعامل الثقه .

واستكمل: سنلعب بكامل تركيزنا غدًا، التفاصيل الصغيرة مهمة في هذه المباراة وقد تحسم اللقب

وأضاف: لا نشعر بالخوف، نحن هنا للإستمتاع وللإرادة القوية التي نشعر بها، إن كنا خائفين أو قلقين فلا يمكننا الحصول على شيء.

وأكد: نتائجنا مؤخراً ليس لها علاقه بمباراة الغد ، حضرنا جيداً للنهائي ونأمل في تحقيق نتيجة ايجابية.

واسطرد: غدا يتحدد مشاركة كنو مع الفريق وهو دخل التدريبات الجماعية لكن الهلال مجموعة وحدة ولايعتمد على لاعب.

وتابع: من جهتنا سنتعامل مع المباراة بالشكل الذي تستحقه من دون مبالغة وتهويل لها و الهلال⁩ نادي كبير في آسيا وله ثقله وأمر طبيعي أن يحقق هذه البطولة.

ومن جانبه قال عبدالله المعيوف حارس الهلال: جاهزين للمواجهة ومتأكدين بدعم كبير سنجده من جمهور الهلال.

وأضاف المعيوف: الحمدلله على تواجدنا في النهائي ، عملنا بشكل قوي منذ بداية البطولة .

واختتم حديثه في المؤتمر: نأمل بأن نخرج بنتيجة ايجابية ونحافظ على نظافة شباكنا، ونسعى لتحقيق اللقب.