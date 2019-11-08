قتل زوجته وألقى بجثتها في مصرف .. مؤكدا « خانتني مع طليقها »

القاهرة(صدى):

شهدت منطقة الحوامدية المصرية جريمة بشعة ، حيث قام زوج بقتل زوجته ، بعدة طعنات في الجسم وإلقاء الجثة في أحد المصارف ، عقب اكتشافه خيانتها له مع زوجها الأول ” طليقها ” .

وكان تلقى مركز شرطة الحوامدية المصرية ، بلاغاً يفيد بعثور أحد الأهالي على جثة في المصرف بالمنطقة ن على الفور انتقلت قوة من الشرطة ، وبفحص الجثمان تبين أنه لسيدة متزوجة بمنطقة قريبة من المصرف .

وبالتحريات كشف رجال الأمن ، أن القاتل هو زوج السيدة ، وعقب القبض عليه اعترف أنه كان يشك في زوجته منذ عدة أشهر فعمد إلى مراقبتها وتتبع خطواتها بعدما تملك الشك منه، حتى رآها تدخل إلى منزل طليقها الأول بحي بولاق الدكرور، صعد درجات السلم بسرعة، طرق على الباب لتقع عيناه عليها مرتدية “قميص نوم” ليقرر الانتقام.

وتابع ، تحدثت معها على الهاتف وطلبت منها مقابلتي لإنهاء خلافاتنا ، وعقب أن أتت وتحدثنا سوياً ، ذهبنها لمكان خارج النطاق السكني لمنطقتنا ، واستغليت اطمأنانها لي وقومت بطعنها بسكين في بطنها ثم بأماكن متعددة بجسمها للتخلص منها .