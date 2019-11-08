بالفيديو.. خطوات بسيطة لتجنب الإضافة إلى مجموعات « واتساب » المزعجة

عادل الحربي(صدى):

يتذمر البعض من الإضافة المفاجئة في مجموعات واتس آب بدون إذن، مما دفعهم للبحث عن طرق تقنية تجنب الأزمة التي تضعنا أحيانا في مواقف محرجة.

ومن جهته، تحدث خبير التقنيات عبدالعزيز الحمادي، عن التقنية التي تجنبه ذلك، قائلًا: ” الآن تقدر تقيّد من يستطيع إضافتك في أي مجموعة ومن لا يستطيع، وبهذا ترتاح، ويحتاج البقية إلى أخذ إذنك قبل إضافتك لأي مجموعة جديدة ” .

وعرض الحمادي فيديو عبر تويتر يتضمن ” شرح تفعيل الخاصية في الآيفون والأندرويد ” .