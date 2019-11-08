مدرب أوراوا عن مباراة الهلال: النقص لن يؤثر علينا

خالد يحيي(صدى):

مدرب اوراوا في مؤتمره الصحفي الذي يسبق نهائي دوري ابطال اسيا يشكر السفارة اليابانية و للاتحاد الياباني والجماهير التي ستحضر ، و عن المباراة قال :

سنقاتل في مباراة الغد للخروج بنتيجه والحفاظ على مرماه جيده على نحضى بفرصه أفضل خلال الأياب بين جماهيرنا.

و أضاف: لن يؤثر علينا غياب الحارس الأساسي لاننا نثق في البديل و فريقنا جاهز لاي غياب. و عن تذبذب المستوى محلياً و اسيويا قال : نحن فريق نلعب بنفس النسق في كل المباريات و غير صحيح اننا لا نلعب بنفس التركيز في الدوري المحلي.

في حين قال لاعب اورارا اجابة عن افضل لاعبي الهلال : كل لاعبي الهلال على مستوى عالي و يملك هجوم قوي. لكن جيفينكو هو الافضل من وجهة نظري.