الفنان البريطاني أليستر بيتري عن نشأته في السعودية: تعلمت منها التعاطف والمودة

الرياض(صدى):

صرح الفنان البريطاني أليستر بيتري المعروف بـ أدواره الاستبدادية والقوية في “ حرب النجوم ” ، بأنه ممتن للغاية للفترة التي قضاها في المملكة العربية السعودية.

وأوضح ” أليستر ” أن نشأته في المملكة غرست فيه الشعور بالتعاطف والمودة والتقدير للاختلافات الثقافية.

كما تتطرق للحديث عن ذكرياته خلال حواره مع الصحيفة الطلابية “ Palatinate ” التابعة لجامعة دورهام، قائلًا: “ لدي ذكريات رائعة من الطفولة عن لعب الكرة في رمال السعودية ” .

يُذكر أن “ أليستر ” ولد في بريطانيا ونشأ في مناطق مختلفة من العالم، حيث قضى فترات طويلة من نشأته في المملكة العربية السعودية، وبعض الوقت في نيجيريا.

ويعود ذلك لـ مهنة والده كطيار في سلاح الجو الملكي البريطاني.