« كراني » يتوقع حالة مطرية على معظم مناطق المملكة 

الرياض(صدى):

أشار الخبير المناخي، حسن كراني، إلى بداية حقيقية لعدم الإستقرار في الأجواء، مبينا أن مؤشراتها التكون الرعدي الممطر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، غرب ينبع ورابغ.

وأضاف كراني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، قائلا: ” هناك بداية حقيقية لعدم الإستقرار.. مؤشراتها التكون الرعدي الممطر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، غرب ينبع ورابغ ” .

وتابع كراني: ” متوقع كثافتها وبداية تكونات على الشمال، الوسط.. أستعدوا للغيث المنهمر.. اللهم اجعله غيثا نافعا ” .