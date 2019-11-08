طفلة تفقد يدها بعد سقوطها من نافذة سيارة والدها في مكة

نايف السالم(صدى):

شهد أحد شوارع حي الشوقية بالعاصمة المقدسة مساء أمس الخميس ، حادثة مؤثرة ، حيث فقدت طفلة صغيرة لم يتعدى عمرها العامان والثمانية أشهر ، يدها جراء سقوطها من نافذة سيارة والدها على غفلة منه أثناء سيرها .

وكشف ابن عم الطفلة عن تفاصيل الواقعة في تصريحات إعلامية ، قائلاً ، إن الأب كان برفقة طفلته ، بأحد الشوارع في حي الشوقية بمكة المكرّمة، مساء أمس، عندما سقطت من نافذة السيارة من الباب الخلفي في غفلة من والدها، في أثناء سير المركبة؛ ما تسبّب في انفصال يدها عن جسدها من المفصل من جرّاء السقوط.

وأضاف: الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة على الفور بعد تلقيها البلاغ، فيما توّلت سيارة الهلال الأحمر نقل الطفلة ويدها المفصولة في حافظة ثلج إلى إحدى المستشفيات في مكة .

وتابع ، المستشفى اعتذر عن معالجة الحالة وإعادة اليد إلى طبيعتها بحجة عدم توافر أطباء أطفال، فيما بقيت الطفلة حتى ساعات الفجر الأولى، دون تحويلها إلى مستشفى متخصص ، ما استدعى نقلها عن طريق سيارة الإسعاف -بعد إلحاحٍ من أسرتها- إلى أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، ولا تزال تتلقى العلاج فيه ، حيث اكتشف الأطباء وجود كسر في إحدى قدميها وهذا ما لم يكشفه المستشفى الآخر .