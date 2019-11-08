تنبيه من « البنوك » للعملاء بشأن اكتتاب أرامكو 

عادل الحربي(صدى):

نبهت البنوك المشاركة في اكتتاب أرامكو عملية الطرح الكبرى عملائها الراغبين في المشاركة في هذا الطرح العام الأولي الأكبر في التاريخ.

ودعت البنوك العملاء الراغبين هم أو أحد أفراد عائلتهم في الاكتتاب على أسهم أرامكو إلى مراجعة أقرب فرع لتحديث البيانات الخاصة بالأسرة.

يذكر أن مصرف الراجحي نبه في رسائل sms العملاء : عزيزي العميل، في حال كان لديكم تحديث لمعلومات الأسرة بالإضافة آو الحذف لغرض الاكتتابات القادمة، نرجو زيارة أقرب فرع.

يذكر أن أرامكو قد كشفت عن نيتها في طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المحلي، فيما سيتم الكشف عن تفاصيل نشرة الاكتتاب وسعر الأسهم في وقت لاحق.