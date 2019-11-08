بالفيديو.. قرد يقتحم منزل مواطن ويثير الهلع بين أسرته.. والأخير يتوعد بقتله

نايف السالم(صدى):

عبر مواطن يٌدعى ” حاكم مشعل العلا ” ، عن غضبه لاقتحام قرد منزله أثناء غيابه، ويصيب بناته بالرعب والهلع، متوعدًا بقتله .

ونشر المواطن مقطع فيديو يرصد القرد يتنقل بين فناء وسطح المنزل ، وعلق عليه قائلاً ، “يا جماعة ابلشني قرد بالبيت عندي بالعمارة مرعب قلوب البنات صورنه لي، أنا أبي أرميه بس لاجيت ماشوفه ولادخلت داخل أو رحت مشوار اتصلوا بي، المشكلة عندي طفلة صغيرة عمرها سنتين ودايم تلعب بالحوش والله خايف لاياخذها “.

وتباينت التعليقات على الفيديو، حيث دعاه مغردون إلى التواصل مع الجهات المختصة وجمعيات الرفق بالحيوان وتسليمهم القرد وعدم قتله، بينما شجعه آخرون على قَتله للتخلص من إزعاجه.