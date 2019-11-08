النصر يعلن دعمه لـ الهلال بمباراة أوراوا بـ نهائي دوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

أعرب نادي النصر الإماراتي عن دعمه لنادي الهلال؛ وذلك قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وقال ” النصر ” عبر حسابه على ” تويتر “ : ” من القلعة الزرقاء الإماراتية إلى القلعة الزرقاء السعودية، فالكم الكأس يا رجال ” .

ويلتقي ” الهلال ” منافسه أوراوا غدًا السبت على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض؛ قبل أن يحل النادي السعودي على أوراوا في اليابان يوم 24 نوفمبر الجاري.