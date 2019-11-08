النصر يعلن دعمه لـ الهلال بمباراة أوراوا بـ نهائي دوري أبطال آسيا
أعرب نادي النصر الإماراتي عن دعمه لنادي الهلال؛ وذلك قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.
وقال ” النصر ” عبر حسابه على ” تويتر “ : ” من القلعة الزرقاء الإماراتية إلى القلعة الزرقاء السعودية، فالكم الكأس يا رجال ” .
ويلتقي ” الهلال ” منافسه أوراوا غدًا السبت على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض؛ قبل أن يحل النادي السعودي على أوراوا في اليابان يوم 24 نوفمبر الجاري.
alfahd42[ عدد التعليقات: 22850 ] نشر منذ 18 دقيقة
موفقين