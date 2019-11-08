«قرقاش» عن هجوم قطر على المملكة: شتان بين الفعل السعودي والاستقصاد القطري السلبي

أبوظبي(صدى):

علق الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي على الهجوم الإعلامي القطري الغاشم على المملكة رغم جهودها في نجاح اتفاق الرياض لإستقرار اليمن .

وقال “قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على “تويتر ” اليوم الجمعة : في أسبوع حافل، يبرز إتفاق الرياض كونه الحدث الإيجابي الأهم في المنطقة، فهو يوحّد الصف، ويعزز الأمل، ويؤكد أهمية الدبلوماسية الحكيمة وتأثيرها. الجهود السعودية الخيّرة هندست هذا الاتفاق في إنجاز سياسي مقدر .

وأضاف : الإجماع حول الإتفاق هو الغالب، وترقب التنفيذ طبيعي .

وتابع : أستغرب استمرار الهجوم الإعلامي القطري على السعودية الشقيقة، وحول كل شاردة وواردة.

واختتم: أما آن الأوان للدوحة أن تركن للهدوء والحكمة لتحل أزمتها مع جيرانها ومع مصر الشقيقة؟ شتّان بين الفعل السعودي الإيجابي والاستقصاد القطري السلبي .