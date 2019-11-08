نشر : منذ 1 ساعة 2٬225 3 الاخبار المحلية بالفيديو.. «شاب» يرش رغوة الثلج على الفتيات بمنطقة تبوك محمود البلوي(صدى): أظهر مقطع فيديو تم تصويره من كاميرات مراقبة ” شابًا ” وهو يرش مادة بيضاء رغوة الثلج ” على فتيات أثناء عبورهن أحد الطرقات. وكشفت مصادر أن الجهات الأمنية بمنطقة ” تبوك ” ضبطت الشاب.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 591 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا خكري يباله محماس يحمس ظهره بالسوط
alfahd42[ عدد التعليقات: 22857 ] نشر منذ 59 دقيقة
اجلدوه
اااا[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 55 دقيقة
لعنة الله عليه وعلى اللي رباه
تربية قذرة ونجاسة
الى متى هذا التخلف والانحطاط
هل لو كانت اخته او امه او زوجته بيرضى يصير هذا الشي
ان شاء الله يقطعون يده
وسجن عشر سنوات