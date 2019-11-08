بالفيديو.. «شاب» يرش رغوة الثلج على الفتيات بمنطقة تبوك

محمود البلوي(صدى):

أظهر مقطع فيديو تم تصويره من كاميرات مراقبة ” شابًا ” وهو يرش مادة بيضاء رغوة الثلج ” على فتيات أثناء عبورهن أحد الطرقات.

وكشفت مصادر أن الجهات الأمنية بمنطقة ” تبوك ” ضبطت الشاب.