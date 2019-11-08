الهلال في مهمة بالنسبة صعبة أمام أوراوا بعد اهتزاز شباكه 14 مرة 

نواف السالم(صدى):

اهتزت شباك الهلال ب14 هدف في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك قبل مواجهة أوراوا الياباني في نهائي البطولة ذهابًا غدا السبت 9 نوفمبر وإيابًا يوم الأحد 24 نوفمبر.

وهزت شباك الهلال خمسة أهداف، أما دور الـ 16 فقد نجح الأهلي في تسجيل ثلاثة أهداف، منها هدفين في الذهاب وهدف واحد في الإياب.

وأنهى الهلال مباراة الذهاب أمام الاتحاد دون أن يستقبل أي هدف، وفي مباراة الإياب سجل الاتحاد هدفًا واحدًا، في دور ربع النهائي.

واهتزت شباك الهلال خمس مرات، مرة واحدة في الذهاب، وأربع مرات في الإياب،في نصف نهائي البطولة أمام السد القطري.