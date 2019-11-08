غدا.. الهلال بلونه الرسمي وأوروا بـ «الأصفر»

ماجد محمد(صدى):

لم يتبقى سوى ساعات قليلة تفصلنا عن المنافسة الشرسة والمصيرية بين فريق الهلال وأوروا الياباني على ملعب جامعة الملك سعود غداً السبت في نهائي دوري أبطال آسيا .

ومن المقرر أن يكون الهلال بالزي الرسمي “الأزرق ” بينما سيرتدي الفريق اليااني الطقم الأصفر الكامل .

وكان الهلال قد تأهل الهلال للنهائي الآسيوي للمرة السابعة في تاريخه بعد تخطيه عقبة السد بنتيجة 6/5 في مجموع اللقائين في حين فاز أوراوا على حساب غواتشو ايفراغراند الصيني بنتيجة 3/ 0 .