غدا.. الهلال بلونه الرسمي وأوروا بـ «الأصفر»
لم يتبقى سوى ساعات قليلة تفصلنا عن المنافسة الشرسة والمصيرية بين فريق الهلال وأوروا الياباني على ملعب جامعة الملك سعود غداً السبت في نهائي دوري أبطال آسيا .
ومن المقرر أن يكون الهلال بالزي الرسمي “الأزرق ” بينما سيرتدي الفريق اليااني الطقم الأصفر الكامل .
وكان الهلال قد تأهل الهلال للنهائي الآسيوي للمرة السابعة في تاريخه بعد تخطيه عقبة السد بنتيجة 6/5 في مجموع اللقائين في حين فاز أوراوا على حساب غواتشو ايفراغراند الصيني بنتيجة 3/ 0 .
alfahd42[ عدد التعليقات: 22857 ] نشر منذ 56 دقيقة
لا لا لا
ليه اللون الاصفر كذا بتروعون بعض الهلاليين يحسبونكم النصروبيدورون حمدالله يبون يمسكونه ومرابط
هههههههه
الله يوفق الهلال ممثل الوطن بس هذه المزحه عشان بعض المتعصبين الهلاليين