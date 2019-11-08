دودة كبيرة تتسبب في أزمة بكبد رجل بسبب الجرجير الملوث

مكسيكو(صدى):

أٌصيب رجل مكسيكي ” 40 عاماً ” ، بأزمة في الكبد بسبب دودة كبيرة تتحرك بجوار الكبد ، بعد أن اعتاد تناول أوراق الجرجير دون غسله، وذلك بمزرعة في المكسيك.

وحسب الأطباء، فقد كانت أولى أعراض المرض شحوب الشفتين واللسان، فيما أثبتت الفحوص الطبية إصابة الرجل بفقر الدم وانسداد القنوات الصفراوية التي تصل الكبد بالجهاز الهضمي.

وبعد استخدام المنظار، اكتشف الأطباء أن سبب انسداد القنوات الصفراوية ديدان تعرف باسم “المتورقة الكبدية”، تصيب من يتناول المياه الملوثة أو المحاصيل الزراعية غير المغسولة.

وتنتقل هذه الديدان من الأمعاء إلى القنوات الصفراوية، حيث تعيش وتتكاثر مسببة نزيفا داخليا وفقرا في الدم ، وباتت حالة الرجل تحت السيطرة في غضون شهر، بعد تناول علاج لقتل الطفيليات.