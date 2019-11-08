السحر الأسود يتسبب في « مذبحة أسود » بحديقة للحيونات المفترسة

كيب تاون(صدى):

أرتكب مجهولنون جريمة بشعة ، حيث قاما بتسميم 4 اسود ، وقتلهم ، في محاولة منهم لسرقة أسنانهم ومخالبهم لاستخدامها في السحر الأسود.

وكان عثر مالك حديقة “شاميليون فيلدج” المخصصة للأسود وبعض الحيوانات المفترسة في جنوب أفريقيا ، على 4 من أسوده التي قام بتربيتها على مدار 11 عاما، مقتولة داخل أقفاصها، بعد أن تم تسميمها بإلقاء دجاج مٌسمم من قبل مجهولين .

وقبل أن يصل الصيادون إلى جثث الأسود للحصول على الأجزاء التي يريدونها (الأسنان والمخالب) واستخدامها في السحر الأسود، المنتشر في جنوب إفريقيا، شعرت كلاب الحراسة بوجودهم ونبهت من في الحديقة، ففروا هاربين.

وقال هيني بيو المالك المشارك للحديقة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: “أنا وزوجتي ربيناهم وأحببناهم بصدق. كانوا أطفالنا. في الحقيقة عرفناهم قبل أن يكون لدينا طفل. هذا أمر مؤلم”.