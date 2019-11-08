«تعليم حفر الباطن» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة تعليم حفر الباطن، عن توفر وظائف شاغرة على لائحة بند الأجور للمواطنين ، وذلك بمسميات : فني هواتف- فني آلات مكتبية- فنية آلات مكتبية- فني تصوير .

وأوضحت إدارة التعليم الشروط المطلوبة كالتالي :

1- ألا يقل عمره عن 18 عامًا .

2-أن يكون من سكان حفر الباطن مع إحضار ما يثبت السكن .

3-ألا يقل المؤهل الدراسيّ عن شهادة الخامس الابتدائيّ، مع القدرة على القيام بالعمل على مستوى مبتدئ من خبرة في مجال العمل.

4-الحصول على شهادة تدريبية في مجال العمل لمدة 6 أشهر .

5-أن يكون المتقدم مسجل ببرنامج الخدمة المدنية “ساعد” مع إرفاق ما يثبت ذلك .

6-ألا يكون حاصل على راتب قاعدي أو تأمينات .

7-أن تكون صحيفته الجنائية خالية من السوابق .

8-اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية .

وتبدأ إدارة التعليم استقبال طلبات التقديم من 13 ربيع الأول وحتى 15 ربيع الأول ، على الرابط التالي : هنا