الطائرات لا تستطيع المرور فوق منزل «ميسي» .. تعرف على السبب

نواف السالم(صدى):

صرح خافيير سانشيز برييتو، رئيس شركة ” فيولينغ “ للخطوط الجوية الإسبانية منخفضة التكاليف، بأن سبب عدم توسعة مطار برات في برشلونة هو عدم إمكانية مرور الطائرات منزل ليونيل ميسي.

وعن سبب ذلك، أصدرت الشركة بيانًا أوضحت فيه التصريح، وذكرت أن منزل ” ميسي ” يقع في بلدة غافا التي تبعد 25 كيلومترًا من برشلونة.

وتُعد هذه البلدة من المحميات الطبيعية مثل ” حديقة الغراف الطبيعية والساحل ” بالقرب من دلتا إبرو.

ويجعل هذا الأمر المنطقة برمتها تتمتع بحماية بيئية خاصة، وبالأخص للطائرات التي لا تستطيع الطيران فوق المنطقة حتى لا تزعج الحيوانات التي تعيش فيها.