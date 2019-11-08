« الاتصالات » تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في الرياض.

وأشارت الشركة، إلى الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ومنها مهندس أول تقديم خدمات تقنية المعلومات، مهندس تقديم خدمات تقنية المعلومات، مدير قسم السياسات والعمليات، أخصائي تحليل الأعمال، مشرف التطوير.

وأبانت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 نوفمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــا .