كوكب عطارد أمام شمس المملكة الاثنين المقبل وتحذيرات من التحديق بالنظر

علي القحطاني(صدى):

تشهد سماء المملكة والمنطقة العربية الإثنين المقبل ظاهرة فلكية نادرة لعبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس في مدة تستمر 5 ساعات و28 دقيقة و47 ثانية على مستوى العالم .

وستتضح المراحل الأولى للعبور في سماء المملكة قبل غروب الشمس ، ولن تشاهد بالعين المجردة ويمكن رصدها من خلال التلسكوب بقوة تكبير 100 أو أكبر مع فلتر خاص بالشمس أو إسقاط صورة الشمس على ورقة بيضاء .

وحذرت الجمعية الفلكية بجدة من التحديق في الشمس بالعين المجردة و بالتلسكوب بدون الفلتر أو بإستخدام نظارات الشمس العادية لحماية العين من الآشعة فوق البنفسجية الضارة .

كما أكدت أن تلك الوسائل بما فيها “نظارة الكسوف ” لن تسمح بمشاهدة الظاهرة نظراً لصغر حجم الكوكب الذي لن يتضح إلا بتلسكوب مكبر ، وستنتهي الظاهرة النادرة في تمام الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينيتش .