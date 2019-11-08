سيمينس تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة سيمينس الألمانية الدولية باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين وغير المواطنين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة الوظائف المطلوبة كالتالي :

1- منسق الأعمال- مشروع المترو (الرياض).

2- مشغل المستودع (الرياض).

3-مراقب كهربائي (الرياض).

4- مدير جودة الموقع (الرياض).

5-مستشار البيئة والصحة والسلامة- مشروع المترو (الرياض).

6- مهندس مراقبة الجودة (للسعوديين/ الرياض).

7- مهندس خدمة ميداني (للسعوديين/ جدة).

وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه بدأ بالفعل من تاريخ 7 نوفمبر 2019م ، ويمكن معرفة الشروط والتقديم عبر الرابط التالي : هنا