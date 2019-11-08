بعد تعنيفها لـ الأطفال.. النيابة العامة توجه بتحريك الدعوى الجزائية تجاه عاملة بإحدى الحضانات

الرياض(صدى):

أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة تجاه عاملة في إحدى حضانات الأطفال أظهرها مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي تقوم بمعاملة أحد الأطفال معاملة عنيفة ومسيئة معرضة إياه للضرر والإيذاء الجسدي.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة : إن أمر النيابة العامة يأتي استناداً للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجانية؛ والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأكد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على إيذاء الأطفال أو تعنيفهم ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة