الأمن السيبراني وتحديات الثقافة الرقمية ندوة بأدبي جدة

حسين العلي(صدى):

يقيم نادي جدة الأدبي، ضمن فعاليات الصالون الثقافي بالتعاون مع جمعية ” حماية ” ندوة موسعة حول ” الأمن السيبراني وتحديات الثقافة الرقمية” بعد غدالأحد 10 نوفمبر 2019م، 13 ربيع الأول 1441ه، يتحدث فيها كل من: د/ إيهاب أبو زنادة، عبد الرحمن النمري، د/ ياسر هوساوي، تدير الحوار، رشا أبو السعود.

تتطرق الندوة إلى تعريف مصطلح الأمن السيبراني، والمجالات التي تندرج تحت هذا المصطلح وما هو الفرق بينه وبين مصطلح أمن المعلومات، كذلك توضيح معاني ومرادفات الأمن السيبراني، والثقافة الرقمية التي بدأت مع سنوات التحول إلى التقنيات الحديثة كمصدر للثقافة في جميع المجالات، ومجالات الثقافة التقنية والتطورات المتوقعة في هذا المجال، والتطرق إلى أسباب الاهتمام المحلي والعالمي بمستجدات الأمن السيبراني، وتأثير التحديات السيبرانية على مجالات الثقافة الرقمية، ومدى مصداقية المعلومات التي يتم تداولها من خلال هذه القنوات، كذلك يتطرق المتحدثون إلى دور البحث العلمي والجامعات في دعم المبادرات المحلية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص بما يضمن تحقيق رؤية 2030 حيث تضمنت الرؤية عددا من المبادرات لتطوير التقنية ، الخدمات الإلكترونية، الأمن السيبراني وغير ذلك من مجالات تقنية، تزايد اعتماد المجتمع المحلي في استخدام قنوات التواصل الاجتماعي، والسلوكيات التي تمت ملاحظتها والتي يمكن استهدافها من خلال الهجمات السيبرانية، وهل تتوفر مصادر كافية لتوعية المجتمع المحلي بتلك الممارسات السلبية وماهو دور المتخصصين في هذا المجال، ثم عرض حول أهداف ومضامين جائزة المؤثرين العرب في شبكات التواصل الاجتماعي . تنظم الندوة مها عقيل، في مقر مكتبة النادي 8 مساء.