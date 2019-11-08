محاكمة موظفين بالدولة ورجال أعمال في قضية فساد بـ 90 مليون ريال قريبا

عادل الحربي(صدى):

تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة أولى جلسات قضية الفساد المتورط بها 12 شخص منهم موظفون بالدولة ورجال أعمال بتهم رشاوى وفساد مالي وإداري بقيمة 90 مليون ريال .

وكشفت مصادر أن النيابة العامة إنتهت لتوها من التحقيقات التي توصلت إلى 110 دليل إدانة على المتهمين بعد التحقيق معهم ومع قرابة 40 شاهد على الواقعة ، وفقاً لعكاظ .

كما تمكنت النيابة العامة من ضبط وثائق ومستندات بمقار المتهمين كشفت عن ضلوعهم في قضايا فساد ، فضلاً عن جهود النيابة في تتبع عشرات الحسابات البنكية للمتهمين .