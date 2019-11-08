محاكمة موظفين بالدولة ورجال أعمال في قضية فساد بـ 90 مليون ريال قريبا
تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة أولى جلسات قضية الفساد المتورط بها 12 شخص منهم موظفون بالدولة ورجال أعمال بتهم رشاوى وفساد مالي وإداري بقيمة 90 مليون ريال .
وكشفت مصادر أن النيابة العامة إنتهت لتوها من التحقيقات التي توصلت إلى 110 دليل إدانة على المتهمين بعد التحقيق معهم ومع قرابة 40 شاهد على الواقعة ، وفقاً لعكاظ .
كما تمكنت النيابة العامة من ضبط وثائق ومستندات بمقار المتهمين كشفت عن ضلوعهم في قضايا فساد ، فضلاً عن جهود النيابة في تتبع عشرات الحسابات البنكية للمتهمين .
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 587 ] نشر منذ 40 دقيقة
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