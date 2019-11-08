بعد استيقاظه من النوم.. «رجل» يتفاجأ بارتكاربه جريمة قتل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

استيقظ ” آسيوي ” عاطل عن العمل في دبي ذات يوم وتفاجئ بارتكابه جريمة قتل لم يكن على علم بها، ما دفعه للفرار قبل أن يتم القبض عليه.

وعن تفاصيل الواقعة، اعتدى ” المتهم ” على زميله بالضرب بيديه ورجليه بأنحاء متفرقة من جسده؛ مبررًا أنه قصد ضربه وإيذاءه فقط؛ بسبب نوم الأخير مكانه.

وتوجه ” المتهم ” إلى سيارة ” بيك أب “ ونام فيها وحين استيقظ في اليوم التالي، شاهد تجمهر عدد من الأشخاص حول المجني عليه فعرف أن زميله قد فارق الحياة، ما دفعه للفرار من الموقع.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا بالواقعة؛ بعد العثور على الجثة في ساحة رملية، حيث قال حارس الأمن أنه شاهد الجثة ملقاة قرب إحدى السيارات حين قدم إلى عمله صباحًا.