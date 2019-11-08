اختتام برنامج إبصار لتأهيل الموظفين المعاقين بصرياً على رأس العمل

حسين العلي(صدى):

اختتمت جمعية «إبصار» الخيرية أمس “برنامج تمكين الموظفين من ذوي الإعاقة البصرية على رأس العمل” والذي يستمر مدة ثلاثة أيام مستهدفاً موظفي شركة الربيع السعودية للأغذية من المعاقين بصرياً .

ويأتي هذا البرنامج حسب ما أوضحته أمل بنت حمدان الحنيطي أمين عام جمعية ابصار ضمن البرامج التي تهدف الجمعية من خلالها إلى تمكين وتأهيل ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من العمل الوظيفي ضمن مراحل تأهيلية لاكتساب المهارات الإدارية التي تمكنهم من القيام بالعديد من المهام الوظيفية التي تلائم احتياج فروع الشركة في المناطق الوسطى والغربية والشمالية والشرقية، كمأموري السنترال وموظفي الاستقبال والتدريب والعمل الإداري والتنسيق الوظيفي والإعلام والعلاقات العامة والتسويق ومندوبي التسويق والمبيعات.

وأكدت “الحنيطي” أهمية البرنامج لتلبية حاجة القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة البصرية والتعرف على كيفية التعامل الأمثل مع بيئة العمل، من خلال لقاءات وورش عمل تعتمد على أساليب التعامل المهني وصولا للجودة المنشودة. ورفع نسبة نجاحهم وإستقرارهم في أعمالهم من خلال توسيع دائرة علاقاتهم مع البيئة الوظيفية، وتحقيق أهدافهم الحياتية، واستثمار مهاراتهم باستخدام المعينات البصرية اللازمة نحو تحقيق التفاعل والاندماج مع بيئة العمل بصورة إيجابية وفعالة ، وتمكينهم من الاعتماد الذاتي في إدارة شئون حياتهم الوظيفية وفق خطة عمل تأهيلية تمكنهم من القيام بمهامهم حسب الوصف الوظيفي .

وشهد البرنامج العديد من ورش العمل والمحاضرات المتخصصة خلال ثلاثة أيام انطلقت بدورة تقنيات فن الاتصال للدرب أحمد حمود الشريف ، دورة مهارات التعامل في الجهات الخدمية للمدرب الكفيف سامي جمعان الزهراني ، كما شهد البرنامج ورشة عمل (وعي بذاتي سر نجاحي ) قدمتها كلاً من الدكتورة سمر عبدالعزيز الغولة ، والدكتورة شادن عليوات من جامعة الملك عبدالعزيز ، فيما أختتم المحامية الكفيفة ليلى محمد القبي ورش البرنامج بتقديمها حلقة قانونية بعنوان حقوقي بينكم .