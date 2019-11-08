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بالفيديو.. شذى سبت تحرج مذيع سألها عن عدم زواجها وأخواتها

بالفيديو.. شذى سبت تحرج مذيع سألها عن عدم زواجها وأخواتها
المنامة(صدى):

أثار مذيع برنامج “برنامجنا” الذي يعرض على تليفزيون البحرين ، استنكار العديد من المتابعين ، بعدما توجه بتساؤل لشيلاء سبت وأخواتها الثلاثة حول عدم زواجهن حتى الآن ، واعتبر المتابعين أن هذا السؤال تدخل صارخ في الحياة الشخصية.

ومن جانبها أحرجت الفنانة شذى سبت الامذيع خلال ردها على السؤال مستنكرة توجيه نفس السؤال للفنانات في كل البرامج قائلة: “ليش هل تبون تزوجونا.. نحس انهم شايلين هم الزواج أكتر منا”.

وأضافت: “هل تتوقع أن ما أحد تقدم لنا نحن الأربعة نهائيًا.. اللي يبقى الاختيار.. وأنا رفضت كل اللي تقدمولي لأني ما حسيت إن فيه أحد أكمل حياتي معاه”.


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