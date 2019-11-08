«سواريز» يرحل عن الدوري الأوروبي قريبا

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن رغبة مهاجم برشلونة لويس سواريز في الإنضمام إلى الدوري الأمريكي بعد انتهاء عقد في صيف 2021 المقبل والذي لم يتم تجديده .

وقال نيكولاس لوديرو الصديق المقرب لسواريز : إن آجلًا أو عاجلًا فإن سواريز سيلعب في الدوري الأمريكي، وأمنيتي الخاصة أن ينضم سواريز إلى نادي سياتل ساندرز، رغم أن هذه ستكون مهمة صعبة للغاية، ولكن الأمر شبه محسوم تمامًا بالنسبة له .

وتابع : سيخرج من أوروبا بعد مشوار طويل في هولندا وإنجلترا وإسبانيا، وستكون محطته المقبلة في الولايات المتحدة .

وأكدت مصادر مقرة من برشلونة عدم ممانعة الإدارة لرحيل سواريز إذ أنها ستكون الفرصة الوحيدة للحصول على مقابل مادي من صفقة البيع قبل انتهاء عقده وانتقاله كلاعب حر .