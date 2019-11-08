تشكيلة الهلال أمام أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 

نواف السالم(صدى):

يلتقي نادي الهلال بمنافسه أوراوا ريد دياموندز، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز غدًا السبت، الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويتوقع أن المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للهلال يعتمد على هذه التشكيلة أمام أوراوا:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري.

الهجوم: جيوفينكو، كاريلو، غوميز.

وكان الهلال خسر بنتيجة إجمالية 1/2 أمام أوراوا ريد دياموندز في نهائي العام 2017، كما خسر 0/1 بنتيجة إجمالية أمام ويسترن سيدني وانديريرز الأسترالي العام 2014، وآخر لقب للهلال بدوري أبطال آسيا كان العام 2000 على حساب جوبيلو ايواتا الياباني.