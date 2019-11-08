رموز ودلالات بالأحلام تكشف عن حالتك الصحية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعبر الأحلام غالباً عما يجول بخاطرنا ونشعر به لذا فلا تستبعد أيضاً عن تعبر أحلامك عن حالتك الصحية .

ويؤكد خبراء علم النفس أن هناك دلالات بالأحلام تكشف عن الحالة الصحية أبرزها كالتالي :

1-تساقط الأسنان : فإذا رأيت أن أسنانك تتساقط فهذا يدل على التوتر والقلق خاصةً في الأوقات العصيبة كالإمتحانات .

2-هجوم شص ما : ويدل هذا المشهد على اضطرابات الأعصاب ، وقد يكشف عن أعراض مرض الزهايمر والشلل الرعاشي .

3-الحلم الذي يجبرك على الإستيقاظ : فقد ترى أشياء مزعجة تجبرك على الفزع من النوم والجلوس فجأة ، ويرجع ذلك إلى تناول الوجبات الدهنية قبل النوم واضطرابات الجهاز الهضمي .

4-تناول الطعام الفاخر : ويعبر هذا ع شعورك بالإحتياج لأصناف معينة وغالباً ما يكون نتيجة إتباعك لنظام غذائي صارم .

5-رؤية الحيوانات : كرؤية ثعبان فهذا يعني أنك مرهق وأن هناك شئ ما في عقلك تبحث عن الإهتمام به .