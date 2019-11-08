فنان مصري يهاجم زملائه بعد بكائهم على رحيل هيثم أحمد زكي: «بطلوا هرى»

القاهرة(صدى):

شن الفنان صبرى فواز هجوما حادا على زملاءه الفنانين، بسبب ما وصفه بالصعبانيات السخفية على رحيل الفنان هيثم أحمد زكي، قائلا:” ياريته كان شاف الحب ده قبل ما يموت، شاف حب كتير الحمد لله.. و كان دلوعتنا في اللوكيشن.. وكنا كلنا بنتعامل معاه كأنه أخونا الصغير أو ابننا”.

وقال صبرى فواز، عبر حسابه على “فيسبوك”،:” مالقيش حد يستلم جثتة عشان رسميا لازم حد من القرايب يستلم الجثة .. و بما إن أبوه و أمه ماتوا .. وجده و خاله ماتوا، فأصبح رسميا مافيش حد يستلم الجثة .. فوافق السيد المحامى العام على إن نقيب المهن التمثيلية يستلم الجثة”، مردفا: :يعنى بطلوا هرى فارغ و صعبانيات سخيفة.. و ادعوا له بالرحمة و خلاص”.

يذكر أنه تم اكتشاف وفاة الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ولكن النيابة قررت تشريح الجثمان للتأكد من سبب الوفاة.