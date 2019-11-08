بالفيديو والصور.. فعالية تحدي دبي للجري تنطلق بمشاركة المئات

دبي(صدى):

وثق مقطع فيديو انطلاق فعالية ” تحدي دبي للجري ” صباح اليوم الجمعة، بمشاركة المئات من كل فئات المجتمع.

وجاء في مقدمة المشاركين ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأبرزت الصور ومقاطع الفيديو مشاهد الحضور الكبير من المشاركين في الفعالية التي انطلقت من شارع الشيخ زايد، حيث تحولت مساراته الـ 14إلى مضمار للجري.

وجاءت هذ الفعالية ضمن فعاليات ” تحدي دبي للياقة 30X30 ” ، والتي تستهدف الجنسين من مختلف الأعمار في سباقات ” 2.5 كلم، و5 كلم، و10 كيلومترات ” .